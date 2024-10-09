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Анекдот дня: як почати отримувати задоволення від сексу

Анекдот дня: як почати отримувати задоволення від сексу

Ранку доброго! Усім кави запашної, дня легкого і вечора приємного! А щоб усе збулося, почніть день на позитиві разом із порцією гумору від «Одеського життя».

– Яша, я вирішила таки отримувати задоволення від сексу!
– Як це?
– Дуже просто: я вирішила брати з тебе гроші.

Анекдот про чоловіка та дружину

***
– Фіма, а ти таки знаєш, що руки жінки повинні здригатися від подарунків, ноги – від сексу, а серце – від палкого кохання?
– Розочко, рибо моя, а тебе не розірве від такого резонансу?

Поради донькам

***
До кабінету лікаря заходить пацієнт і каже:
– Лікарю, у мене серйозна проблема. Втомлююся дуже.
– Чому? – Запитує лікар.
– Мені щоночі сниться той самий сон: першу половину ночі я штовхаю поїзд Одеса-Жмеринка, другу – Жмеринка-Одеса.
– Уявіть, що другу половину ночі поїзд Жмеринка-Одеса штовхаю я.
– Ой дякую, лікарю, вже легше стало.
Заходить інший пацієнт.
– Лікарю, я так мучаюся. Першу половину ночі мені сниться, що я займаюся сексом з білявкою, а другу з брюнеткою. Втомлююся дуже.
– Ну, уявіть, – каже лікар, що першу половину ночі з білявкою сплю я.
Хворий:
– А блондинка симпатичніша. Чи не можна змінитись?
Лікар:
– Ніяк не можна. Другу половину ночі штовхаю поїзд Жмеринка-Одеса.

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