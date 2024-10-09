Анекдот дня: як почати отримувати задоволення від сексу

– Яша, я вирішила таки отримувати задоволення від сексу!

– Як це?

– Дуже просто: я вирішила брати з тебе гроші.

***

– Фіма, а ти таки знаєш, що руки жінки повинні здригатися від подарунків, ноги – від сексу, а серце – від палкого кохання?

– Розочко, рибо моя, а тебе не розірве від такого резонансу?

***

До кабінету лікаря заходить пацієнт і каже:

– Лікарю, у мене серйозна проблема. Втомлююся дуже.

– Чому? – Запитує лікар.

– Мені щоночі сниться той самий сон: першу половину ночі я штовхаю поїзд Одеса-Жмеринка, другу – Жмеринка-Одеса.

– Уявіть, що другу половину ночі поїзд Жмеринка-Одеса штовхаю я.

– Ой дякую, лікарю, вже легше стало.

Заходить інший пацієнт.

– Лікарю, я так мучаюся. Першу половину ночі мені сниться, що я займаюся сексом з білявкою, а другу з брюнеткою. Втомлююся дуже.

– Ну, уявіть, – каже лікар, що першу половину ночі з білявкою сплю я.

Хворий:

– А блондинка симпатичніша. Чи не можна змінитись?

Лікар:

– Ніяк не можна. Другу половину ночі штовхаю поїзд Жмеринка-Одеса.

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