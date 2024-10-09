Анекдот дня: как начать получать удовольствие от секса

– Яша, я решила таки получать удовольствие от секса!

– Как это?

– Очень просто: я решила брать с тебя деньги.

***

– Фима, а ты таки знаешь, что руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги – от секса, а сердце – от пылкой любви?

– Розочка, рыба моя, а тебя не разорвет от такого резонанса?

***

В кабинет врача заходит пациент и говорит:

– Доктор, у меня серьезная проблема. Устаю очень.

– Почему? – спрашивает врач.

– Мне каждую ночь снится один и тот же сон: первую половину ночи я толкаю поезд Одесса – Жмеринка, вторую – Жмеринкa-Одесса.

– Ну представьте, что вторую половину ночи поезд Жмеринкa – Одесса толкаю я.

– Ой спасибо, доктор, уже легче стало.

Заходит другой пациент.

– Доктор, я так мучаюсь. Первую половину ночи мне снится, что я занимаюсь сексом с блондинкой, a вторую с брюнеткой. Устаю очень.

– Ну, представьте, – говорит доктор, что первую половину ночи с блондинкой сплю я.

Больной:

– А блондинка симпатичнее. Нельзя ли поменяться?

Врач:

– Никак нельзя. Вторую половину ночи я толкаю поезд Жмеринкa – Одесса.

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