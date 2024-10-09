Анекдот дня: как начать получать удовольствие от секса

Утро доброе! Всем кофе ароматного, дня легкого и вечера приятного! А чтобы все сбылось, начните день на позитиве вместе с порцией юмора от «Одесской жизни».
– Яша, я решила таки получать удовольствие от секса!
– Как это?
– Очень просто: я решила брать с тебя деньги.
***
– Фима, а ты таки знаешь, что руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги – от секса, а сердце – от пылкой любви?
– Розочка, рыба моя, а тебя не разорвет от такого резонанса?
***
В кабинет врача заходит пациент и говорит:
– Доктор, у меня серьезная проблема. Устаю очень.
– Почему? – спрашивает врач.
– Мне каждую ночь снится один и тот же сон: первую половину ночи я толкаю поезд Одесса – Жмеринка, вторую – Жмеринкa-Одесса.
– Ну представьте, что вторую половину ночи поезд Жмеринкa – Одесса толкаю я.
– Ой спасибо, доктор, уже легче стало.
Заходит другой пациент.
– Доктор, я так мучаюсь. Первую половину ночи мне снится, что я занимаюсь сексом с блондинкой, a вторую с брюнеткой. Устаю очень.
– Ну, представьте, – говорит доктор, что первую половину ночи с блондинкой сплю я.
Больной:
– А блондинка симпатичнее. Нельзя ли поменяться?
Врач:
– Никак нельзя. Вторую половину ночи я толкаю поезд Жмеринкa – Одесса.
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