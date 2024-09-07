Анекдот дня: як Сарочка дружить із Яшею

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
В Одесі на Привозі:
— Чоловіче, це ж не ваша дружина, шо ж ви так мацаєте ці помідори!
— Якби я мацав їх як свою дружину, ви б торгували вже томатним соком!!!
На Привоз з боку вокзалу входить приїжджа пані та запитує в місцевої торговки:
— Де тут продається риба?
Торговка:
— Риба? Це в кінці Привозу. Підете прямо, а там уже — на запах…
— Сарочко, ви таки спите з Яшею?
— Ой, не вигадуйте, ми дружимо.
— Ви так голосно дружите, що про це знає вже вся Молдаванка
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