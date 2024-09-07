Анекдот дня: як Сарочка дружить із Яшею

В Одесі на Привозі:

— Чоловіче, це ж не ваша дружина, шо ж ви так мацаєте ці помідори!

— Якби я мацав їх як свою дружину, ви б торгували вже томатним соком!!!

На Привоз з боку вокзалу входить приїжджа пані та запитує в місцевої торговки:

— Де тут продається риба?

Торговка:

— Риба? Це в кінці Привозу. Підете прямо, а там уже — на запах…

— Сарочко, ви таки спите з Яшею?

— Ой, не вигадуйте, ми дружимо.

— Ви так голосно дружите, що про це знає вже вся Молдаванка

У нас є й інші анекдоти: