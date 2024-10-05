Анекдот дня: секс по телефону в Одесі

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
У Нью-Йорку турист з Одеси підходить до вуличного музиканта і запитує:
— Вибачте, ви не підкажете, як мені потрапити до Карнегі-холу?
— Репетирувати, любий, тільки репетирувати.
В одеському трамваї тиснява:
— Чоловік! Я вже вся під вами! Такі зробіть, щоб я приємно згадувала цей маршрут…
Секс по телефону по-одеськи:
ВІН:
— Мадам, вгадайте, що я тримаю в одній руці?
ВОНА:
— Та я вас благаю…, не смішіть мене, що можна путнє тримати в одній руці!
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