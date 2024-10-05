Анекдот дня: секс по телефону в Одесі

У Нью-Йорку турист з Одеси підходить до вуличного музиканта і запитує:

— Вибачте, ви не підкажете, як мені потрапити до Карнегі-холу?

— Репетирувати, любий, тільки репетирувати.

В одеському трамваї тиснява:

— Чоловік! Я вже вся під вами! Такі зробіть, щоб я приємно згадувала цей маршрут…

Секс по телефону по-одеськи:

ВІН:

— Мадам, вгадайте, що я тримаю в одній руці?

ВОНА:

— Та я вас благаю…, не смішіть мене, що можна путнє тримати в одній руці!

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