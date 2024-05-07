Анекдот дня: чому тітка Соня не виходить заміж

— Тітонько Соню, а шо ти не виходиш заміж?

— Та, ніхто мене не бере.

— А шо, ти вже у всіх питала?

*****

— Ти знаєш, Яша Рабінович перед смертю заповів усі свої статки дитячому будинку.

— Яка безкорисливість! І що ж він їм таки залишив?

— П’ятьох дітей.

*****

— Ти на риболовлі скільки зловив?

— Менше, ніж Рабінович.

— Так він нічого не зловив.

— А я ще й вудку загубив.

У нас є й інші анекдоти: