Анекдот дня: чому тітка Соня не виходить заміж

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Тітонько Соню, а шо ти не виходиш заміж?
— Та, ніхто мене не бере.
— А шо, ти вже у всіх питала?
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— Ти знаєш, Яша Рабінович перед смертю заповів усі свої статки дитячому будинку.
— Яка безкорисливість! І що ж він їм таки залишив?
— П’ятьох дітей.
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— Ти на риболовлі скільки зловив?
— Менше, ніж Рабінович.
— Так він нічого не зловив.
— А я ще й вудку загубив.
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