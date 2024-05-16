Анекдот дня: як добре Фіма знає англійську мову

Всім привіт і четверга доброго, вдалого та безтривожного! Знову зранку немає настрою і на роботі не хочеться? Ваша кава гірчить і бутерброд не лізе в рот?.. Терміново настав час зарядитися порцією позитиву від «Одеського життя»!
Навряд чи хтось зможе посперечатися, як важливо у наш час володіння іноземними мовами, особливо англійською. Ось і герой нашого сьогоднішнього анекдоту вирішив, так би мовити, бути у тренді:
– Фіма, на якому рівні ви знаєте англійську мову?
– Розумію по інтонації, що відбувається.
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