Анекдот дня: як маленький Шмулік із м’ячем грав

Не секрет, що нинішнє молоде покоління багато в чому може дати фору “відсталим” дорослим, і це стосується не лише комп’ютерної грамотності. Ось, герой сьогоднішнього анекдоту наочний тому приклад:

Маленький Шмулік грав із м’ячем на вулиці. Він штовхнув його дуже сильно, і м’яч, пробивши скло у вікні, впав на підлогу. Жінка виглянула у вікно з м’ячем у руках і так почала лаяти хлопчика, що той втік. Але йому захотілося повернути свій м’ячик назад.

Через кілька хвилин він постукав у двері будинку, де жила жінка, і сказав їй:

– Мій тато збирається прийти і полагодити вікно.

Ще за кілька хвилин приходить чоловік із віконним склом та з інструментами. Жінка пропустила його в будинок і повернула хлопчику м’ячик.

Коли чоловік вставив скло, він сказав:

– Це буде коштувати вам рівно десять доларів.

– Але хіба ви не батько того хлопчика? – здивовано спитала жінка.

– Ні, – він теж був дуже здивований. – А хіба ви не його мати?..

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