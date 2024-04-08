Анекдот дня: як маленький Шмулік із м’ячем грав

Доброго ранку! Сподіваємося, вихідні пройшли для вас вдало, і ви готові до нових трудових звершень. Але хіба день буде по-справжньому вдалим без традиційної порції одеського гумору? Давайте негайно виправимо цю помилку!
Не секрет, що нинішнє молоде покоління багато в чому може дати фору “відсталим” дорослим, і це стосується не лише комп’ютерної грамотності. Ось, герой сьогоднішнього анекдоту наочний тому приклад:
Маленький Шмулік грав із м’ячем на вулиці. Він штовхнув його дуже сильно, і м’яч, пробивши скло у вікні, впав на підлогу. Жінка виглянула у вікно з м’ячем у руках і так почала лаяти хлопчика, що той втік. Але йому захотілося повернути свій м’ячик назад.
Через кілька хвилин він постукав у двері будинку, де жила жінка, і сказав їй:
– Мій тато збирається прийти і полагодити вікно.
Ще за кілька хвилин приходить чоловік із віконним склом та з інструментами. Жінка пропустила його в будинок і повернула хлопчику м’ячик.
Коли чоловік вставив скло, він сказав:
– Це буде коштувати вам рівно десять доларів.
– Але хіба ви не батько того хлопчика? – здивовано спитала жінка.
– Ні, – він теж був дуже здивований. – А хіба ви не його мати?..
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