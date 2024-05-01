І давайте, як водиться, зустрінемо новий день з посмішкою і свіжим анекдотом:

У готель увійшла дама і звернулася до портьє:

– Добрий день. Я пані Іта Розенберг і хотіла б зняти номер на ніч.

Служчий глянув на неї і холодно скaзaв:

– Жалкую, пані, але ми не здаємо кімнати євреям.

– Євреям? – закричала жінка. – Це хто тут єврей? Я – католичка!

Портьє не повірив:

– Якщо ви католичка, скажіть, як звуть сина Божого?

— Його звуть Ісус.

Портьє, все ще сумніваючись, запитав:

– А як звали батьків Ісуса?

– Марія та Йосип – відповіла мамам Розенберг.

– Якщо так, то скажіть, де народився Ісус?

– У хліві, в яслах, з яких годували худобу.

– ОК – скaзaв портьє – Ви мене переконали. Отримайте ключі від номера.

– А зараз ви дайте відповідь мені чому Ісус народився в хліві, та ще в яслах, з яких годували худобу? – спитала жінка.

Портьє довго думав, зізнався, що не знає відповіді і запитав:

– Так чому ж?

– Та тому, що вже тоді були ідіоти, які не здавали кімнати євреям!

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