Анекдот дня: як Іта Розенберг готельний номер знімала

З добрим (незважаючи ні на що) ранком, незломлені одесити! І знову ворог намагається нас «дістати», але ми стійко тримаємося і бадьорості духу не втрачаємо, вірно? Ну, а тим, хто все ж зажурився, таки нагадаємо: рашистам нас не здолати! Вже хоча б тому, що в нас є незнищенна зброя: наш неперевершений одеський гумор!
І давайте, як водиться, зустрінемо новий день з посмішкою і свіжим анекдотом:
У готель увійшла дама і звернулася до портьє:
– Добрий день. Я пані Іта Розенберг і хотіла б зняти номер на ніч.
Служчий глянув на неї і холодно скaзaв:
– Жалкую, пані, але ми не здаємо кімнати євреям.
– Євреям? – закричала жінка. – Це хто тут єврей? Я – католичка!
Портьє не повірив:
– Якщо ви католичка, скажіть, як звуть сина Божого?
— Його звуть Ісус.
Портьє, все ще сумніваючись, запитав:
– А як звали батьків Ісуса?
– Марія та Йосип – відповіла мамам Розенберг.
– Якщо так, то скажіть, де народився Ісус?
– У хліві, в яслах, з яких годували худобу.
– ОК – скaзaв портьє – Ви мене переконали. Отримайте ключі від номера.
– А зараз ви дайте відповідь мені чому Ісус народився в хліві, та ще в яслах, з яких годували худобу? – спитала жінка.
Портьє довго думав, зізнався, що не знає відповіді і запитав:
– Так чому ж?
– Та тому, що вже тоді були ідіоти, які не здавали кімнати євреям!
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