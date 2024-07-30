Анекдот дня: Як Фіма готується до весілля з Цілею

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Грошей багато не буває!
— Ізя, я таки вам скажу, шо їх і мало вже майже не залишилося!
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Одеська мама вимовляє синові:
— Іди, одружуйся, іди… Роби маму сиротою!
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— Фіма! Таке щастя! Ти таки надибав дівчину?! Красива? Так треба одружитися!
— Так уже готуємося… Моя Циля шукає музику й обирає на прикрасити зал…
— А ти? Які вирішуєш питання?
— Та… Побутові… Переписую майно на батьків.
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