Анекдот дня: Як Фіма готується до весілля з Цілею

— Грошей багато не буває!

— Ізя, я таки вам скажу, шо їх і мало вже майже не залишилося!

*****

Одеська мама вимовляє синові:

— Іди, одружуйся, іди… Роби маму сиротою!

*****

— Фіма! Таке щастя! Ти таки надибав дівчину?! Красива? Так треба одружитися!

— Так уже готуємося… Моя Циля шукає музику й обирає на прикрасити зал…

— А ти? Які вирішуєш питання?

— Та… Побутові… Переписую майно на батьків.

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