Анекдот дня: навіщо Яша вчить англійську

– Яшенько, тобі п’ять років, а ти так старанно вчиш англійську?

– Так. Я одружуся і поїду в Америку у 25 років.

– Розумник! Тільки навіщо ж одружуватися, а потім летіти? Це ж витрачатися на два квитки!

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