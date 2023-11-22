Анекдот дня: навіщо Яша вчить англійську

Доброго ранку, одесити! Настав час прокидатися і попри прогноз погоди, де синоптики нам розповідають про дощ, треба підбадьоритися і братися за роботу – все-таки тільки середа і розслаблятися рано. А “Одеське життя” пропонує порцію ранкового позитиву:
– Яшенько, тобі п’ять років, а ти так старанно вчиш англійську?
– Так. Я одружуся і поїду в Америку у 25 років.
– Розумник! Тільки навіщо ж одружуватися, а потім летіти? Це ж витрачатися на два квитки!
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