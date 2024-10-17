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Анекдот дня: як Циля чоловіка береже

Анекдот дня: як Циля чоловіка береже

Доброго ранку, одесити, і всі, хто живе в нашій чудовій Одесі! І чудового всім осіннього настрою! А тим, у кого воно з ранку не дуже, радимо зарядитись порцією доброго одеського гумору. А, втім, і решті такого «заряду» не завадить.

***
Зустрічаються в Одесі біля під’їзду дві сусідки:
– Цилю, це ви? І що одна такі важкі сумки тягаєте?
– Такі так, Сара. Мій Льова – скрипаль, у нього музичні руки, їх треба берегти!
Наступного дня ті ж жінки у ЖЕКу:
– А ви, я бачу, Цілю, робити скандал теж самі ходите, а що ваш Льова таки не може прийти і розібратися?
– Ви шо, Сарочка, з мізками посварилися? Льова – творча, вразлива людина, їй нервову систему берегти треба.
Ще за кілька днів:
– Бачила вчора, Цилю, від вас чоловік виходив, коли Льова ваш у консерваторії музикував. Маю вам сказати, що ви таки свята жінка! Так чоловіка бережете, так бережете!..

Софочка та кольє

***
– Фімо, що там упало на кухні?
– Софочка, заспокойся, це не бунт, це випадково…

***
– Як перестати їсти на ніч?
– Можу розповісти.
– Розповісти і я можу, а перестати як?

Раєчка на дієті

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