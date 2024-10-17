Анекдот дня: як Циля чоловіка береже

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Зустрічаються в Одесі біля під’їзду дві сусідки:

– Цилю, це ви? І що одна такі важкі сумки тягаєте?

– Такі так, Сара. Мій Льова – скрипаль, у нього музичні руки, їх треба берегти!

Наступного дня ті ж жінки у ЖЕКу:

– А ви, я бачу, Цілю, робити скандал теж самі ходите, а що ваш Льова таки не може прийти і розібратися?

– Ви шо, Сарочка, з мізками посварилися? Льова – творча, вразлива людина, їй нервову систему берегти треба.

Ще за кілька днів:

– Бачила вчора, Цилю, від вас чоловік виходив, коли Льова ваш у консерваторії музикував. Маю вам сказати, що ви таки свята жінка! Так чоловіка бережете, так бережете!..

***

– Фімо, що там упало на кухні?

– Софочка, заспокойся, це не бунт, це випадково…

***

– Як перестати їсти на ніч?

– Можу розповісти.

– Розповісти і я можу, а перестати як?

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