Анекдот дня: чому весілля Фіми і Софочки ненадовго

— Сьомо, ти знаєш, учора твоя Циля вийшла з дому і пішла наліво!

— О! Так це вона пішла на роботу.

— Хм-м… А позавчора твоя Циля вийшла з дому і пішла направо.

— О! Це вона дійсно пішла наліво!

На Дерибасівській:

— Скажіть, будь ласка, котра година?

— А скільки вам треба?

— Мені треба три години.

Дивлячись на годинник:

— Так чого ви так переживаєте?! Ви ще встигнете!

— Розо Марківно, ви були на весіллі Фіми і Софочки?

— Була! Це ненадовго…

— Чому ви так думаєте?

— Таки я там познайомилася і з мамою нареченого, і з мамою нареченої. Вони абсолютно не підходять одне одному…

У нас є й інші анекдоти: