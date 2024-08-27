Анекдот дня: чому весілля Фіми і Софочки ненадовго

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Сьомо, ти знаєш, учора твоя Циля вийшла з дому і пішла наліво!
— О! Так це вона пішла на роботу.
— Хм-м… А позавчора твоя Циля вийшла з дому і пішла направо.
— О! Це вона дійсно пішла наліво!
На Дерибасівській:
— Скажіть, будь ласка, котра година?
— А скільки вам треба?
— Мені треба три години.
Дивлячись на годинник:
— Так чого ви так переживаєте?! Ви ще встигнете!
— Розо Марківно, ви були на весіллі Фіми і Софочки?
— Була! Це ненадовго…
— Чому ви так думаєте?
— Таки я там познайомилася і з мамою нареченого, і з мамою нареченої. Вони абсолютно не підходять одне одному…
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