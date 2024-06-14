Анекдот дня: сколько иностранных языков знал поросёнок на Привозе

Одесса, Привоз.

— Мадам, а сколько ваш поросёнок знал иностранных языков?

— Я вас умоляю! С чего вы взяли, что он их таки знал?!

— Да я, как посмотрю за вашу цену на сало, так он ещё и вальс должен был танцевать!

*****

Звонок. Фира открыла дверь. На пороге стоял Боря и протягивал ей букет цветов.

— Ой, вэй! – воскликнула Фира, — за шо мне такая радость, и это в первый раз за двадцать лет?!

— Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет на свадьбу Аллочке.

*****

В фотоателье к Яше Рабиновичу приходит Фима Циперович и просит:

— Сфотографируйте меня, чтобы я выглядел героически.

— Хорошо. Давайте вот сюда поставим водочку и жареную курицу, а вы таки гордо отвернётесь.

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