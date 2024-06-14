Анекдот дня: сколько иностранных языков знал поросёнок на Привозе

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Одесса, Привоз.
— Мадам, а сколько ваш поросёнок знал иностранных языков?
— Я вас умоляю! С чего вы взяли, что он их таки знал?!
— Да я, как посмотрю за вашу цену на сало, так он ещё и вальс должен был танцевать!
*****
Звонок. Фира открыла дверь. На пороге стоял Боря и протягивал ей букет цветов.
— Ой, вэй! – воскликнула Фира, — за шо мне такая радость, и это в первый раз за двадцать лет?!
— Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет на свадьбу Аллочке.
*****
В фотоателье к Яше Рабиновичу приходит Фима Циперович и просит:
— Сфотографируйте меня, чтобы я выглядел героически.
— Хорошо. Давайте вот сюда поставим водочку и жареную курицу, а вы таки гордо отвернётесь.
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