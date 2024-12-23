Анекдот дня: що за шум був у квартирі Рози Мойсіївни і чим обурений коханець Фіма

Всіх з доброго ранку та понеділка виключно легкого та приємного! А заради підйому настрою з ранку раніше пропонуємо вашій увазі традиційну порцію одеського гумору.
Сподіваємось, вихідні ви провели непогано. Ось і героїня нашого анекдоту теж явно не сумувала:
– Роза Мойсіївно, що вчора за шум був у вашій квартирі?
– Робила закатки, Цілечко.
– Що закочувала?
– Спочатку скандал, потім істерику, потім очі…
***
Семене Марковичу, як ваше нічого?
– Ай, Фімо, почуваюся радянським союзом: мало того, що сексу немає, то ще й розвалююся…
***
– Марке Соломоновичу, і куди це Ви таки зібралися?
– На виставку, Цілю Семенівно.
– Ой, і кому це цікаво дивитися на Вас, скажіть, будь ласка.
***
– Ізя, рік тому ти мене запевняв, що я жінка твоїх сновидінь, а зараз хочеш розійтися.
– Шо вдієш!?.. Я прокинувся, Роза
***
Коханець обурюється:
– Роза, я таки несамовитий! Мені набридло бути другою скрипкою!
– Фіма, ша! Скажи спасибі, що ти взагалі в оркестрі!
У нас є інші анекдоти:
- Як Розочка мамі допомагає;
- Що міг купити в супермаркеті Моня і що здивувало тітку Песю;
- Де була заначка Фіми.
Ілюстрація Ірини Бабиченко