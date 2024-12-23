Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: що за шум був у квартирі Рози Мойсіївни і чим обурений коханець Фіма

Анекдот дня: що за шум був у квартирі Рози Мойсіївни і чим обурений коханець Фіма

Всіх з доброго ранку та понеділка виключно легкого та приємного! А заради підйому настрою з ранку раніше пропонуємо вашій увазі традиційну порцію одеського гумору.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Сподіваємось, вихідні ви провели непогано. Ось і героїня нашого анекдоту теж явно не сумувала:

– Роза Мойсіївно, що вчора за шум був у вашій квартирі?
– Робила закатки, Цілечко.
– Що закочувала?
– Спочатку скандал, потім істерику, потім очі…

***
Семене Марковичу, як ваше нічого?
– Ай, Фімо, почуваюся радянським союзом: мало того, що сексу немає, то ще й розвалююся…

***
– Марке Соломоновичу, і куди це Ви таки зібралися?
– На виставку, Цілю Семенівно.
– Ой, і кому це цікаво дивитися на Вас, скажіть, будь ласка.

***
– Ізя, рік тому ти мене запевняв, що я жінка твоїх сновидінь, а зараз хочеш розійтися.
– Шо вдієш!?.. Я прокинувся, Роза

***
Коханець обурюється:
– Роза, я таки несамовитий! Мені набридло бути другою скрипкою!
– Фіма, ша! Скажи спасибі, що ти взагалі в оркестрі!

У нас є інші анекдоти:

Ілюстрація Ірини Бабиченко

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk