Анекдот дня: що за шум був у квартирі Рози Мойсіївни і чим обурений коханець Фіма

Сподіваємось, вихідні ви провели непогано. Ось і героїня нашого анекдоту теж явно не сумувала:

– Роза Мойсіївно, що вчора за шум був у вашій квартирі?

– Робила закатки, Цілечко.

– Що закочувала?

– Спочатку скандал, потім істерику, потім очі…

***

Семене Марковичу, як ваше нічого?

– Ай, Фімо, почуваюся радянським союзом: мало того, що сексу немає, то ще й розвалююся…

***

– Марке Соломоновичу, і куди це Ви таки зібралися?

– На виставку, Цілю Семенівно.

– Ой, і кому це цікаво дивитися на Вас, скажіть, будь ласка.

***

– Ізя, рік тому ти мене запевняв, що я жінка твоїх сновидінь, а зараз хочеш розійтися.

– Шо вдієш!?.. Я прокинувся, Роза

***

Коханець обурюється:

– Роза, я таки несамовитий! Мені набридло бути другою скрипкою!

– Фіма, ша! Скажи спасибі, що ти взагалі в оркестрі!

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Ілюстрація Ірини Бабиченко