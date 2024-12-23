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Анекдот дня: что за шум был в квартире Розы Моисеевны и чем возмущен любовник Фима

Анекдот дня: что за шум был в квартире Розы Моисеевны и чем возмущен любовник Фима

Всех с добрым утром и понедельника исключительно легкого и приятного! А за ради подъема настроения с утра пораньше предлагаем вашему вниманию традиционную порцию одесского юмора.

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Надеемся, выходные вы провели неплохо. Вот и героиня нашего анекдота тоже явно не скучала:

– Роза Моисеевна, шо таки вчера за шум был в вашей квартире?
– Делала закатки, Цилечка.
– Что закатывала?
– Сначала скандал, потом истерику, потом глаза…

***
Семен Маркович, как ваше ничего?
– Ай, Фима, чувствую себя советским союзом: мало того, шо секса нет, так еще и разваливаюсь…

***
– Марк Соломонович, и куда это Вы таки собрались?
– На выставку, Циля Семёновна.
– Ой, и кому это интересно смотреть на Вас, скажите пожалуйста.

***
– Изя, год назад ты меня уверял, шо я женщина твоих сновидений, а сейчас хочешь разойтись.
– Шо поделать!?.. Я проснулся, Роза

***
Любовник возмущается:
– Роза, я таки вне себя! Мне надоело быть второй скрипкой!
– Фима, ша! Скажи спасибо, шо ты вообще в оркестре!

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Иллюстрация Ирины Бабиченко

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Редакция ПРОФИЛЬ
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