Анекдот дня: что за шум был в квартире Розы Моисеевны и чем возмущен любовник Фима

Всех с добрым утром и понедельника исключительно легкого и приятного! А за ради подъема настроения с утра пораньше предлагаем вашему вниманию традиционную порцию одесского юмора.
Надеемся, выходные вы провели неплохо. Вот и героиня нашего анекдота тоже явно не скучала:
– Роза Моисеевна, шо таки вчера за шум был в вашей квартире?
– Делала закатки, Цилечка.
– Что закатывала?
– Сначала скандал, потом истерику, потом глаза…
***
Семен Маркович, как ваше ничего?
– Ай, Фима, чувствую себя советским союзом: мало того, шо секса нет, так еще и разваливаюсь…
***
– Марк Соломонович, и куда это Вы таки собрались?
– На выставку, Циля Семёновна.
– Ой, и кому это интересно смотреть на Вас, скажите пожалуйста.
***
– Изя, год назад ты меня уверял, шо я женщина твоих сновидений, а сейчас хочешь разойтись.
– Шо поделать!?.. Я проснулся, Роза
***
Любовник возмущается:
– Роза, я таки вне себя! Мне надоело быть второй скрипкой!
– Фима, ша! Скажи спасибо, шо ты вообще в оркестре!
У нас есть и другие анекдоты:
- Как Розочка маме помогает;
- Что мог купить в супермаркете Моня и что удивило тетю Песю;
- Где была заначка Фимы.
Иллюстрация Ирины Бабиченко