Анекдот дня: что за шум был в квартире Розы Моисеевны и чем возмущен любовник Фима

Надеемся, выходные вы провели неплохо. Вот и героиня нашего анекдота тоже явно не скучала:

– Роза Моисеевна, шо таки вчера за шум был в вашей квартире?

– Делала закатки, Цилечка.

– Что закатывала?

– Сначала скандал, потом истерику, потом глаза…

***

Семен Маркович, как ваше ничего?

– Ай, Фима, чувствую себя советским союзом: мало того, шо секса нет, так еще и разваливаюсь…

***

– Марк Соломонович, и куда это Вы таки собрались?

– На выставку, Циля Семёновна.

– Ой, и кому это интересно смотреть на Вас, скажите пожалуйста.

***

– Изя, год назад ты меня уверял, шо я женщина твоих сновидений, а сейчас хочешь разойтись.

– Шо поделать!?.. Я проснулся, Роза

***

Любовник возмущается:

– Роза, я таки вне себя! Мне надоело быть второй скрипкой!

– Фима, ша! Скажи спасибо, шо ты вообще в оркестре!

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Иллюстрация Ирины Бабиченко