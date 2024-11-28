Анекдот дня: як Розочка мамі допомагає

– Розочко, а ти допомагаєш мамі? – запитує дочку господарів одна з гостей.

– Звісно! Я, наприклад, щоразу перераховую срібні ложки після гостей.

***

Дерибасівською ходять два злодії-кишенькові злодії:

– Фіма, ти не уявляєш, до чого все-таки впали в нас звичаї…

– А шо таке, Ізя?

– Вчора я заліз у кишеню однієї цілком інтелігентної людини…

– Ну?

– І що ти думаєш, він примудрився зняти з мого пальця золотий перстень!

***

– Роза, чим займається ваш чоловік?

– Він робить жінок гарними.

– Ваш чоловік пластичний хірург чи косметолог?

– Директор лікеро-горілчаного заводу.

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