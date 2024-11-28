Анекдот дня: як Розочка мамі допомагає

Ранок добрий і настрої відмінного! А щоб день пройшов у всіх сенсах вдало, його просто необхідно розпочати з посмішки та заряду позитиву, яким не втомлюється забезпечувати «Одеське життя».
– Розочко, а ти допомагаєш мамі? – запитує дочку господарів одна з гостей.
– Звісно! Я, наприклад, щоразу перераховую срібні ложки після гостей.
***
Дерибасівською ходять два злодії-кишенькові злодії:
– Фіма, ти не уявляєш, до чого все-таки впали в нас звичаї…
– А шо таке, Ізя?
– Вчора я заліз у кишеню однієї цілком інтелігентної людини…
– Ну?
– І що ти думаєш, він примудрився зняти з мого пальця золотий перстень!
***
– Роза, чим займається ваш чоловік?
– Він робить жінок гарними.
– Ваш чоловік пластичний хірург чи косметолог?
– Директор лікеро-горілчаного заводу.
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