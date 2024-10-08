Анекдот дня: у чому суть одеського гумору

На одеському сайті знайомств:

Фіма: Ми шукаємо хорошу дружину, яка не п’є і не курить.

Сара: Хм-м… Шукаємо? Вас багато?

Фіма: Та як вам сказати… Я та моя мама Роза Марківна.

Одеса. Рибний ряд на Привозі. Продавець:

– Жінка, що ви думаєте! Беріть! Такий живий короп! П’ять хвилин тому лише плавав!

– А чому він не рухається, і зябра у нього якісь бліді?

– Мадам, він застиг і зблід від хвилювання, побачивши вашу сліпучу красу.

У чому суть одеського гумору?

Це сказати, недомовивши і зрозуміти недослухавши.

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