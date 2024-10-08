Анекдот дня: у чому суть одеського гумору

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
На одеському сайті знайомств:
Фіма: Ми шукаємо хорошу дружину, яка не п’є і не курить.
Сара: Хм-м… Шукаємо? Вас багато?
Фіма: Та як вам сказати… Я та моя мама Роза Марківна.
Одеса. Рибний ряд на Привозі. Продавець:
– Жінка, що ви думаєте! Беріть! Такий живий короп! П’ять хвилин тому лише плавав!
– А чому він не рухається, і зябра у нього якісь бліді?
– Мадам, він застиг і зблід від хвилювання, побачивши вашу сліпучу красу.
У чому суть одеського гумору?
Це сказати, недомовивши і зрозуміти недослухавши.
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