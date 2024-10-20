Анекдот дня: що відбувається на одеському сайті знайомств

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На одеському сайті знайомств:

«Хочу знайти Аркадія… Того козла, що втік зі побачення і залишив мені величезний рахунок у ресторані. Ви козел, Аркадій!»

Коментар: «Аркаша! Ви хоч наїлися?»

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– Фіма, ви знаєте, що таке етикет?

– Шо?

– Етикет – це коли думаєш: «Щоб ти здох!», А кажеш: «Здрастуйте!»

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Одеське подружжя скандалить:

– Сарочка, тебе таки лише гроші хвилюють!

– Моню, мене гроші не хвилюють! Вони мене заспокоюють!

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