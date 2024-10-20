Анекдот дня: що відбувається на одеському сайті знайомств

Ранок добрий, одесити! І чудового всім недільного дня і настрою, хоч і осіннього, але тільки позитивного! А якщо з цим зранку не дуже, вам, безсумнівно, допоможе нам ранковий «антидепресант» – порція доброго одеського гумору від «Одесской жизни»!
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На одеському сайті знайомств:
«Хочу знайти Аркадія… Того козла, що втік зі побачення і залишив мені величезний рахунок у ресторані. Ви козел, Аркадій!»
Коментар: «Аркаша! Ви хоч наїлися?»
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– Фіма, ви знаєте, що таке етикет?
– Шо?
– Етикет – це коли думаєш: «Щоб ти здох!», А кажеш: «Здрастуйте!»
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Одеське подружжя скандалить:
– Сарочка, тебе таки лише гроші хвилюють!
– Моню, мене гроші не хвилюють! Вони мене заспокоюють!
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