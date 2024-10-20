Анекдот дня: что происходит на одесском сайте знакомств

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На одесском сайте знакомств:

«Хочу найти Аркадия… Того козла, который сбежал со свидания и оставил мне огромный счет в ресторане. Вы козел, Аркадий!»

Комментарий: «Аркаша! Вы хоть наелись?»

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– Фима, вы знаете, шо тaкое этикет?

– Шо?

– Этикет – это когда думаешь: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!»

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Одесские супруги скандалят:

– Сарочка, тебя таки только деньги волнуют!

– Моня, меня деньги не волнуют! Они меня успокаивают!

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