Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что происходит на одесском сайте знакомств

Анекдот дня: что происходит на одесском сайте знакомств

Утро доброе, одесситы! И отличного всем воскресного дня и настроения, хоть и осеннего, но только позитивного! А если с этим с утра плоховато, вам, несомненно, поможет нам утренний «антидепрессант» – порция доброго одесского юмора от «Одесской жизни»!

***
На одесском сайте знакомств:
«Хочу найти Аркадия… Того козла, который сбежал со свидания и оставил мне огромный счет в ресторане. Вы козел, Аркадий!»
Комментарий: «Аркаша! Вы хоть наелись?»

Знакомства в интернете

***
– Фима, вы знаете, шо тaкое этикет?
– Шо?
– Этикет – это когда думаешь: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!»

Бора, теща и грибы

***
Одесские супруги скандалят:
– Сарочка, тебя таки только деньги волнуют!
– Моня, меня деньги не волнуют! Они меня успокаивают!

А тут вы найдете еще больше анекдотов:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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