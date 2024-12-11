Анекдот дня: хто такі ВІП-персони?

Ранку всім доброго і дня винятково приємного! І нехай він виявиться у всіх сенсах вдалішим за попередній. А щоб все збулося, вам просто необхідний заряд бадьорості та позитиву, що безсумнівно забезпечать чашка ароматної кави і порція одеських анекдотів.
І сьогодні ми дізнаємося, що брати із собою, виходячи з дому, хто такі ВІП-персони, чому вчить Марика його мама і як знайти чесну людину:
– Моню, навіщо ти взяв парасольку, зимову шапку та сонячні окуляри?
– Боря, ніби в тебе ніколи не було мами.
***
– Марику, послухай маму і запам’ятай золоте правило життя: не знаєш – помовчуй, знаєш – мовчи!
***
Старий єврей з великими сумками йде вокзалом у Німеччині. Зупиняється перед німцем, що сидить, і запитує:
– Вибачте, як ви ставитеся до євреїв?
– О, я дуже поважаю єврейську культуру та люблю єврейський народ!
Старий єврей іде далі, питає іншого німця:
– Скажіть, а ви любите євреїв?
– Звичайно! Я вражаюсь їхньому розуму та талановитості!
Старий єврей іде далі, питає третього німця:
– А вам подобаються євреї?
А німець йому й відповідає:
– Що? Та я їх просто ненавиджу!!!
– Я бачу, ви чесна людина! Простежте, будь ласка, за моїм багажем, а я в туалет схожу.
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