Анекдот дня: хто такі ВІП-персони?

І сьогодні ми дізнаємося, що брати із собою, виходячи з дому, хто такі ВІП-персони, чому вчить Марика його мама і як знайти чесну людину:

– Моню, навіщо ти взяв парасольку, зимову шапку та сонячні окуляри?

– Боря, ніби в тебе ніколи не було мами.

***

– Марику, послухай маму і запам’ятай золоте правило життя: не знаєш – помовчуй, знаєш – мовчи!

***

Старий єврей з великими сумками йде вокзалом у Німеччині. Зупиняється перед німцем, що сидить, і запитує:

– Вибачте, як ви ставитеся до євреїв?

– О, я дуже поважаю єврейську культуру та люблю єврейський народ!

Старий єврей іде далі, питає іншого німця:

– Скажіть, а ви любите євреїв?

– Звичайно! Я вражаюсь їхньому розуму та талановитості!

Старий єврей іде далі, питає третього німця:

– А вам подобаються євреї?

А німець йому й відповідає:

– Що? Та я їх просто ненавиджу!!!

– Я бачу, ви чесна людина! Простежте, будь ласка, за моїм багажем, а я в туалет схожу.

Ще більше анекдотів: