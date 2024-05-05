Анекдот дня: що обурило атеїста і здивувало півня

І сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги добірку смішних великодніх анекдотів і жартів, які – і ми в цьому не сумніваємося – неодмінно вас усміхнуть і налаштують на позитив:

Великдень – найкращий час з’ясувати, у кого міцніші яйця!

***

– Розуму незбагненно! Головний атеїст у домі має фарбувати яйця! Це образа моїх почуттів.

– Тоді будеш підлогу мити.

– … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Глухувата сусідка так голосно включила на Великдень онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.

***

На Великдень діти розклали на пташиному подвір’ї розфарбовані яйця – жовті, зелені, сині… До яєць підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже:

– Так. Доведеться все-таки павичеві морду бити.

Хочете більше анекдотів? Значить вам сюди:

Джерело: Телеграф