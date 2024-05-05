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Анекдот дня: що обурило атеїста і здивувало півня

Анекдот дня: що обурило атеїста і здивувало півня

Христос воскрес усім причетним і ранок добрий усім іншим! Так, сьогодні велике і світле свято, яке, на жаль, трохи затьмарене тим, що вже третій рік проходить на тлі війни… Але навіть у такі непрості часи ми не втрачаємо бадьорості духу і не перестаємо жартувати.

І сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги добірку смішних великодніх анекдотів і жартів, які – і ми в цьому не сумніваємося – неодмінно вас усміхнуть і налаштують на позитив:

Великдень – найкращий час з’ясувати, у кого міцніші яйця!

***

– Розуму незбагненно! Головний атеїст у домі має фарбувати яйця! Це образа моїх почуттів.
– Тоді будеш підлогу мити.
– … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Пасхальні яйця, гумор

***

Глухувата сусідка так голосно включила на Великдень онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.

***

На Великдень діти розклали на пташиному подвір’ї розфарбовані яйця – жовті, зелені, сині… До яєць підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже:
– Так. Доведеться все-таки павичеві морду бити.

Гумор на Великдень

Хочете більше анекдотів? Значить вам сюди:

Джерело: Телеграф

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Редакція ПРОФІЛЬ
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