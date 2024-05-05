Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что возмутило атеиста и удивило петуха

Анекдот дня: что возмутило атеиста и удивило петуха

Христос воскрес всем причастным и утро доброе всем остальным! Да, сегодня большой и светлый праздник, который, увы, немного омрачен тем, что уже третий год проходит на фоне войны… Но даже в такие непростые времена мы не теряем бодрости духа и не перестаем шутить.

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку смешных пасхальных анекдотов и шуток, которые – и мы в этом не сомневаемся – непременно вас улыбнут и настроят на позитив:

Пасха – самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца!

***

– Уму непостижимо! Главный атеист в доме должен красить яйца! Это оскорбление моих чувств.
– Тогда будешь полы мыть.
– … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Пасхальные яйца, юмор

***

Глуховатая соседка так громко включила на Пасху онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.

***

На Пасху дети разложили на птичьем дворе раскрашенные яйца – желтые, зеленые, синие… К яйцам подходит петух, долго смотрит на них и мрачно говорит:
– Да. Придется, все-таки, павлину морду бить.

Юмор на Пасху

Хотите больше анекдотов? Значит вам сюда:

Источник: Телеграф

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua