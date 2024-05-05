Анекдот дня: что возмутило атеиста и удивило петуха

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку смешных пасхальных анекдотов и шуток, которые – и мы в этом не сомневаемся – непременно вас улыбнут и настроят на позитив:

Пасха – самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца!

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– Уму непостижимо! Главный атеист в доме должен красить яйца! Это оскорбление моих чувств.

– Тогда будешь полы мыть.

– … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

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Глуховатая соседка так громко включила на Пасху онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.

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На Пасху дети разложили на птичьем дворе раскрашенные яйца – желтые, зеленые, синие… К яйцам подходит петух, долго смотрит на них и мрачно говорит:

– Да. Придется, все-таки, павлину морду бить.

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Источник: Телеграф