Анекдот дня: что возмутило атеиста и удивило петуха

Христос воскрес всем причастным и утро доброе всем остальным! Да, сегодня большой и светлый праздник, который, увы, немного омрачен тем, что уже третий год проходит на фоне войны… Но даже в такие непростые времена мы не теряем бодрости духа и не перестаем шутить.
И сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку смешных пасхальных анекдотов и шуток, которые – и мы в этом не сомневаемся – непременно вас улыбнут и настроят на позитив:
Пасха – самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца!
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– Уму непостижимо! Главный атеист в доме должен красить яйца! Это оскорбление моих чувств.
– Тогда будешь полы мыть.
– … ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Глуховатая соседка так громко включила на Пасху онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.
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На Пасху дети разложили на птичьем дворе раскрашенные яйца – желтые, зеленые, синие… К яйцам подходит петух, долго смотрит на них и мрачно говорит:
– Да. Придется, все-таки, павлину морду бить.
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Источник: Телеграф