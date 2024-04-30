Анекдот дня: навіщо 2-річний онук просив бабусю «Молитися і Каятися»

2-х річний онук практично довів до інфаркту бабусю, тому що цілий день ходив за нею по квартирі зі словами: «Молись і Кайся!»

До вечора з’ясувалося, що дитина просила увімкнути мультик «Малюк і Карлсон».

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Одеса. Кондукторка:

— Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мої, оплачуємо проїзд. У кого нема дріб’язку, шарить по кишенях у сусідів!

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— Моя маленька донька відмовляється їсти рибу. Чим можна її замінити?

— Кішкою. Кішки дуже люблять рибу.

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