Анекдот дня: навіщо 2-річний онук просив бабусю «Молитися і Каятися»

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
2-х річний онук практично довів до інфаркту бабусю, тому що цілий день ходив за нею по квартирі зі словами: «Молись і Кайся!»
До вечора з’ясувалося, що дитина просила увімкнути мультик «Малюк і Карлсон».
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Одеса. Кондукторка:
— Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мої, оплачуємо проїзд. У кого нема дріб’язку, шарить по кишенях у сусідів!
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— Моя маленька донька відмовляється їсти рибу. Чим можна її замінити?
— Кішкою. Кішки дуже люблять рибу.
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