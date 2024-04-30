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Анекдот дня: навіщо 2-річний онук просив бабусю «Молитися і Каятися»

Анекдот дня: навіщо 2-річний онук просив бабусю «Молитися і Каятися»

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

2-х річний онук практично довів до інфаркту бабусю, тому що цілий день ходив за нею по квартирі зі словами: «Молись і Кайся!»

До вечора з’ясувалося, що дитина просила увімкнути мультик «Малюк і Карлсон».

*****

Одеса. Кондукторка:

— Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мої, оплачуємо проїзд. У кого нема дріб’язку, шарить по кишенях у сусідів!

*****

— Моя маленька донька відмовляється їсти рибу. Чим можна її замінити?

— Кішкою. Кішки дуже люблять рибу.

У нас є ще більше анекдотів:

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