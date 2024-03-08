Анекдот дня: найкращий подарунок на 8 березня

Судячи з кількості квітів і алкогольних напоїв, придбаних у Міжнародний жіночий день, уся прекрасна половина людства видається моторошними п’яницями, які вживають величезні порції спиртного і вважають за краще закушувати низькокалорійними квітами, щоб не набирати у вазі.

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Хлопці, задумайтеся, квіти — найбільш непрактичний подарунок на 8 березня, що з ними робити? Вони просто стоять пару днів, а потім їх викидають, і все. Набагато краще подарувати свинячу голову — це і суп на місяць наперед, і холодець, і просто красива річ!

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— Коханий, звісно, вісім оргазмів поспіль на честь 8 Березня — це дуже символічно і навіть незвично, але давай усе-таки обговоримо цю маленьку каблучку з діамантиком…

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— Сара?! Який подарунок ти б хотіла отримати на 8 Березня?

— Ох, дорогий! Я б хотіла що-небудь для своїх тонких пальчиків… для моєї граціозної шийки і… цих ось вушок…

— Ну, як скажеш: мило, так мило!

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