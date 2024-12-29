Анекдот дня: про що мріє коханець Софочки

Про що просить маму Фіма і про що мріє коханець Софочки і що трапилося із Сонечкою – про все це в анекдотах від «Одеського життя»:

– Алло, мамо, я вже погостювався, можеш приїхати і забрати мене додому?

– Ні.

– Чому?

– Тому що ти одружився, і твій дім тепер там, Фіма!

***

«Хоч би скоріше у шафу!» – мріяв коханець Софочки і прислухався до кроків на сходах.

***

– Сонечко, де ви примудрилися так колготки порвати?

– За літак зачепилась.

– Ви мене лякаєте! В Одесі так низько літають літаки?

– Тю! За літак на погонах!

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