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Анекдот дня: про що мріє коханець Софочки

Анекдот дня: про що мріє коханець Софочки

Доброго ранку і вже, мабуть, з наступаючим! Ну, і з днем недільним, само собою. Настрій гарний, незважаючи на похмуру погоду за вікном? Давайте терміново зробимо його чудовим! Що? «Гірше нікуди»? Так не годиться – будемо терміново виправляти! Як? Та хоча б за допомогою порції доброго одеського гумору.

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Про що просить маму Фіма і про що мріє коханець Софочки і що трапилося із Сонечкою – про все це в анекдотах від «Одеського життя»:

– Алло, мамо, я вже погостювався, можеш приїхати і забрати мене додому?
– Ні.
– Чому?
– Тому що ти одружився, і твій дім тепер там, Фіма!

Фіма як третя чоловік

***
«Хоч би скоріше у шафу!» – мріяв коханець Софочки і прислухався до кроків на сходах.

Софа та подарунок

***
– Сонечко, де ви примудрилися так колготки порвати?
– За літак зачепилась.
– Ви мене лякаєте! В Одесі так низько літають літаки?
– Тю! За літак на погонах!

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