Анекдот дня: о чем мечтает любовник Софочки

О чем просит маму Фима и о чем мечтает любовник Софочки и что случилось с Сонечкой – обо всем этом в анекдотах от «Одесской жизни»:

– Алло, мама, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?

– Нет.

– Почему?

– Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Фима!

***

«Хоть бы скорее в шкаф!» – мечтал любовник Софочки и прислушивался к шагам на лестнице.

***

– Сонечка, где вы умудрились так колготки порвать?

– За самолет зацепилась.

– Вы меня пугаете! В Одессе так низко летают самолеты?

– Тю! За самолет на погонах!

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