Анекдот дня: о чем мечтает любовник Софочки

Доброе утро и уже, пожалуй, с наступающим! Ну, и с днем воскресным, само собой. Настроение хорошее, несмотря на хмурую погоду за окном? Давайте срочно сделаем его отличным! Что? «Хуже некуда»? Так не годится – будем срочно исправлять! Как? Да хотя бы с помощью порции доброго одесского юмора.
О чем просит маму Фима и о чем мечтает любовник Софочки и что случилось с Сонечкой – обо всем этом в анекдотах от «Одесской жизни»:
– Алло, мама, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?
– Нет.
– Почему?
– Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Фима!
***
«Хоть бы скорее в шкаф!» – мечтал любовник Софочки и прислушивался к шагам на лестнице.
***
– Сонечка, где вы умудрились так колготки порвать?
– За самолет зацепилась.
– Вы меня пугаете! В Одессе так низко летают самолеты?
– Тю! За самолет на погонах!
Хотите больше анекдотов?