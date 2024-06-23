Анекдот дня: що робив Моня з котом дружини

Анекдот дня: що робив Моня з котом дружини

Усім-всім ранок добрий! Прекрасного недільного дня та настрою виключно позитивного. А щоб він був саме таким, почніть день із порції одеського гумору.

Вирішив Моня позбутися кота дружини. Посадив його в мішок і відніс на 2 км від будинку і залишив там.
З легким серцем повертається додому. Підходячи до будинку, бачить: на ганку сидить кіт, на нього чекає і радісно муркотить.
Моня прийшов у дику лють. Наступного дня він узяв кота і відніс його на 4 км.
Знову та сама історія: кіт сидить на порозі і терпляче чекає. Моня волосся на собі рве. Думав, думав і вирішив: узяв кота, сів у машину і їхав 10 км прямо, 20 км ліворуч, 7 км на південний захід та 15 км на північний схід, кинув кота та поїхав.
Через дві години Моня дзвонить дружині:
– Кіт удома?
– Так, любий, п’ять хвилин тому повернувся, а чому ти питаєш?
– Поклич цю наволоч до телефону… я загубився.

Завела кота

Коти сміються

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