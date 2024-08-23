Анекдот дня: зачем мужчине и женщине обниматься в маршрутке

— Моня, вот тебе десять конфет, половину отдай братику.

— Я ему отдам три штуки.

— Ты что, не умеешь считать?

— Я-то умею, а вот он — нет.

*****

В одесском трамвае у дверей стоит бабулька.

Приближается остановка, к бабуле подходит тётка.

Между ними происходит диалог:

— Женщина, вы сейчас выходите?

— Нет.

— А шо вы здесь тогда стоите?

— А шо, мне таки тут лежать?!..

*****

В одесской маршрутке очень тесно.

Женщина спрашивает:

— Мужчина, вы на следующей сходите?

— Нет.

— Может, пообнимаемся?

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