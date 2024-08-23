Анекдот дня: зачем мужчине и женщине обниматься в маршрутке

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— Моня, вот тебе десять конфет, половину отдай братику.
— Я ему отдам три штуки.
— Ты что, не умеешь считать?
— Я-то умею, а вот он — нет.
*****
В одесском трамвае у дверей стоит бабулька.
Приближается остановка, к бабуле подходит тётка.
Между ними происходит диалог:
— Женщина, вы сейчас выходите?
— Нет.
— А шо вы здесь тогда стоите?
— А шо, мне таки тут лежать?!..
*****
В одесской маршрутке очень тесно.
Женщина спрашивает:
— Мужчина, вы на следующей сходите?
— Нет.
— Может, пообнимаемся?
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