Анекдот дня: почему Яша больше не дружит с Изей

Доброе утро, Одесса, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница (для кого «развратница», а для кого – рабочий день), а значит начинаем готовиться к выходным и настраиваемся на позитивную волну. Ну, и в наших защитников, конечно, верим и ждем от них хороших новостей.

И сегодня «Одесская жизнь» советует ценить своих друзей и не ссориться по пустякам. И, само собой, ловите наш утренний анекдот:

– Яша, как дела у Изи? Что-то вас давно вместе не было видно. А такие друзья были.

– Все, Соня Марковна, отходил Изя свое по земле.

– Ой вэй! Когда?

– Месяц уже… как этот поц себе машину купил.

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