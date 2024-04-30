Анекдот дня: зачем 2-летний внучок просил бабушку «Молиться и Каяться»

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
2-х летний внучок практически довел до инфаркта бабушку, потому что целый день ходил за ней по квартире со словами: «Молись и Кайся!»
К вечеру выяснилось, что ребенок просил включить мультик «Малыш и Карлсон».
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Одесса. Кондукторша:
— Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем проезд. У кого нема мелочи, шарит по карманам у соседей!
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— Моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?
— Кошкой. Кошки очень любят рыбу.
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