Анекдот дня: зачем 2-летний внучок просил бабушку «Молиться и Каяться»

2-х летний внучок практически довел до инфаркта бабушку, потому что целый день ходил за ней по квартире со словами: «Молись и Кайся!»

К вечеру выяснилось, что ребенок просил включить мультик «Малыш и Карлсон».

*****

Одесса. Кондукторша:

— Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем проезд. У кого нема мелочи, шарит по карманам у соседей!

*****

— Моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?

— Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

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