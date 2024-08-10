Анекдот дня: чому одесити Яша і Сарочка найнещасніші люди

Доброго ранку, читачі! Новий день прийшов, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Наум Абрамович, а ви куди?
— Таки Сьома шоб ти знав, скажу тобі за твій інтерес: я йду купувати яйця!
— На Привоз чи до тітки Цилі в крамницю?
— У тепле море!
*****
Ех, Одеса…
— Куме, ти де ковбасу брав?
— Та він у тому магазинчику.
— А народу багато?
— Та ні, нікого. Навіть продавця нема…
*****
— Яшо, ми з тобою таки найнещасніші люди на світі!
— Сарочко, ну чому так вважаєш?
— Ми живемо біля моря, нам навіть у відпустку поїхати нікуди!
У нас є й інші анекдоти: