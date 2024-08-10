Анекдот дня: чому одесити Яша і Сарочка найнещасніші люди

— Наум Абрамович, а ви куди?

— Таки Сьома шоб ти знав, скажу тобі за твій інтерес: я йду купувати яйця!

— На Привоз чи до тітки Цилі в крамницю?

— У тепле море!

*****

Ех, Одеса…

— Куме, ти де ковбасу брав?

— Та він у тому магазинчику.

— А народу багато?

— Та ні, нікого. Навіть продавця нема…

*****

— Яшо, ми з тобою таки найнещасніші люди на світі!

— Сарочко, ну чому так вважаєш?

— Ми живемо біля моря, нам навіть у відпустку поїхати нікуди!

У нас є й інші анекдоти: