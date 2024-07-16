Анекдот дня: як Моня вступив до театрального інституту

Оголошення в газеті «Вечірня Одеса»: «Зніму кімнату з чоловіком на 1-2 роки».

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Одеса. Дзвінок у двері. Відчиняє огрядна Роза Абрамівна. На порозі стоїть худий блідий молодий чоловік із палаючими очима, рюкзачком за плечима, книжкою в руках і запитує:

— Скажіть, ви вірите в Бога?

— Ой, я вас благаю! Ми ж його і придумали!

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— Я таки вступив до театрального інституту!

— Як це, Моня? У тебе ж немає жодних даних!

— А дядько Фіма?

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