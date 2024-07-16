Анекдот дня: як Моня вступив до театрального інституту

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Оголошення в газеті «Вечірня Одеса»: «Зніму кімнату з чоловіком на 1-2 роки».
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Одеса. Дзвінок у двері. Відчиняє огрядна Роза Абрамівна. На порозі стоїть худий блідий молодий чоловік із палаючими очима, рюкзачком за плечима, книжкою в руках і запитує:
— Скажіть, ви вірите в Бога?
— Ой, я вас благаю! Ми ж його і придумали!
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— Я таки вступив до театрального інституту!
— Як це, Моня? У тебе ж немає жодних даних!
— А дядько Фіма?
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