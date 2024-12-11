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Анекдот дня: кто такие ВИП-персоны?

Анекдот дня: кто такие ВИП-персоны?

Утра всем доброго и дня исключительно приятного! И пускай он окажется во всех смыслах удачнее предыдущего. А чтобы все сбылось, вам просто необходим заряд бодрости и позитива, что несомненно обеспечат чашка ароматного кофе и порция одесских анекдотов.

И сегодня мы узнаем, что брать с собой, выходя из дома, кто такие ВИП-персоны, чему учит Марика его мама и как найти честного человека:

– Моня, зачем ты взял зонтик, зимнюю шапку и солнечные очки?
– Боря, будто у тебя никогда не было мамы.

ВИП-персоны, анекдот

***
– Марик, послушай маму и запомни золотое правило жизни: не знаешь – молчи, знаешь – помалкивай!

Национальность, анекдот

***
Старый еврей с большими сумками идет по вокзалу в Германии. Останавливается перед сидящим немцем и спрашивает:
– Извините, как вы относитесь к евреям?
– О, я очень уважаю еврейскую культуру и люблю еврейский народ!
Старый еврей идет дальше, спрашивает другого немца:
– Скажите, а вы любите евреев?
– Разумеется! Я поражаюсь их уму и талантливости!
Старый еврей идет дальше, спрашивает третьего немца:
– А вам нравятся евреи?
А немец ему и отвечает:
– Что? Да я их просто ненавижу!!!
– Я вижу, вы честный человек! Проследите пожалуйста за моим багажом, а я в туалет схожу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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