Анекдот дня: кто такие ВИП-персоны?

И сегодня мы узнаем, что брать с собой, выходя из дома, кто такие ВИП-персоны, чему учит Марика его мама и как найти честного человека:

– Моня, зачем ты взял зонтик, зимнюю шапку и солнечные очки?

– Боря, будто у тебя никогда не было мамы.

***

– Марик, послушай маму и запомни золотое правило жизни: не знаешь – молчи, знаешь – помалкивай!

***

Старый еврей с большими сумками идет по вокзалу в Германии. Останавливается перед сидящим немцем и спрашивает:

– Извините, как вы относитесь к евреям?

– О, я очень уважаю еврейскую культуру и люблю еврейский народ!

Старый еврей идет дальше, спрашивает другого немца:

– Скажите, а вы любите евреев?

– Разумеется! Я поражаюсь их уму и талантливости!

Старый еврей идет дальше, спрашивает третьего немца:

– А вам нравятся евреи?

А немец ему и отвечает:

– Что? Да я их просто ненавижу!!!

– Я вижу, вы честный человек! Проследите пожалуйста за моим багажом, а я в туалет схожу.

Еще больше анекдотов: