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Анекдот дня: як Семену Марковичу живеться на пенсії

Анекдот дня: як Семену Марковичу живеться на пенсії

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

— Давид Семенович, звідки у вас така чарівність?
— Ви ще нічого не запитали, а я вже згодна!

*****

Одеський вечір. У дворі будинку стукають доміношники, сусіди обговорюють останні новини.
Раптом на балкон вискакує чоловік у майці та трусах:
— Хто сказав «жидівська морда»?! — кричить він.
Усі мовчать.
— Я запитую, хто таки сказав «жидівська морда»?
Із вікна висовується сусідка:
— Моня, заспокойся, це телевізор.

*****

— Семене Марковичу, як вам живеться на пенсії?
— Та хіба це життя? Задивився вчора на Французькому бульварі на вродливу дівчину, вона це помітила й запитує: «Ви щось хотіли?». А я: «Уже ні, таки просто дивлюся»!

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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