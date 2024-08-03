Анекдот дня: як Семену Марковичу живеться на пенсії

— Давид Семенович, звідки у вас така чарівність?

— Ви ще нічого не запитали, а я вже згодна!

*****

Одеський вечір. У дворі будинку стукають доміношники, сусіди обговорюють останні новини.

Раптом на балкон вискакує чоловік у майці та трусах:

— Хто сказав «жидівська морда»?! — кричить він.

Усі мовчать.

— Я запитую, хто таки сказав «жидівська морда»?

Із вікна висовується сусідка:

— Моня, заспокойся, це телевізор.

*****

— Семене Марковичу, як вам живеться на пенсії?

— Та хіба це життя? Задивився вчора на Французькому бульварі на вродливу дівчину, вона це помітила й запитує: «Ви щось хотіли?». А я: «Уже ні, таки просто дивлюся»!

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