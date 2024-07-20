Анекдот дня: навіщо Соні кактуси на вікні

— Фімо, ти таки збираєшся врешті-решт писати заповіт?

— Саро, я ще молодий.

— За це не переживай.

*****

— Цилю, люба, поясни мені, шо таке секс по телефону?

— Ой, Додік, та це те саме, шо обід по телевізору…

*****

— Соня, у вас ці кактуси на вікні… це щоб мужики не лазили?

— Ой, шо ви! Навпаки. Шоб не вистрибували…

У нас є й інші анекдоти: