Анекдот дня: навіщо Соні кактуси на вікні

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Фімо, ти таки збираєшся врешті-решт писати заповіт?
— Саро, я ще молодий.
— За це не переживай.
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— Цилю, люба, поясни мені, шо таке секс по телефону?
— Ой, Додік, та це те саме, шо обід по телевізору…
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— Соня, у вас ці кактуси на вікні… це щоб мужики не лазили?
— Ой, шо ви! Навпаки. Шоб не вистрибували…
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