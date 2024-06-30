Анекдот дня: як непросто довіряти чоловікам

Ранок добрий, одесити і не тільки! Так, цей недільний день обіцяє бути спекотним, але нехай це буде наша найбільша неприємність за сьогодні! А щоб почати день із чудовим настроєм, ловіть порцію неперевершеного одеського гумору:
– Софочка, ось ви мені скажіть, хіба в мене чоловік? Ні, відповім я, це ПАРАЗИТ! Вбила б…
– Чому ж, Ривочко?
– Учора я попросила у нього 100 доларів на салон краси…
– І шо, не дав?
– Гірше! Подивився на мене уважно і таки дав… триста!
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Думки Рози Львівни:
Такі, непросто довіряти чоловікові, якщо у його телефоні ви записані як «Водоканал»…
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– Роза! Тут до мене мають підійти Ізя, Абрам, Мойша, Арон та Хаїм. А в нас одного стільця не вистачає. Сходи, будь ласка, до тітки Соні з третьої квартири.
– А шо в неї брати – стілець чи табурет?
– Таки нічого не бери, посидь у неї сама!
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