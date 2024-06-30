Анекдот дня: як непросто довіряти чоловікам

– Софочка, ось ви мені скажіть, хіба в мене чоловік? Ні, відповім я, це ПАРАЗИТ! Вбила б…

– Чому ж, Ривочко?

– Учора я попросила у нього 100 доларів на салон краси…

– І шо, не дав?

– Гірше! Подивився на мене уважно і таки дав… триста!

***

Думки Рози Львівни:

Такі, непросто довіряти чоловікові, якщо у його телефоні ви записані як «Водоканал»…

***

– Роза! Тут до мене мають підійти Ізя, Абрам, Мойша, Арон та Хаїм. А в нас одного стільця не вистачає. Сходи, будь ласка, до тітки Соні з третьої квартири.

– А шо в неї брати – стілець чи табурет?

– Таки нічого не бери, посидь у неї сама!

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