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Анекдот дня: Гефілте Фіш, або мистецтво жити в Одесі

Анекдот дня: Гефілте Фіш, або мистецтво жити в Одесі

Усім привіт і з початком нового робочого тижня! І нехай він виявиться вдалішим за попередній, а цей понеділок – зовсім не важким днем. А щоб усе сталося саме так, вам просто необхідно зарядитися позитивом (про гаджети теж забувати не варто), який безсумнівно забезпечить хвилинка гумору по-одеськи:

– Мамо, я таки хочу до вас запитати?

– Ну?

– Як у вас сьогодні настрій?

– Лара! Скажи чесно, це дорого коштує?

– Ойц, мамо я не про те.

– А про що?

– Я про життя.

– І що тобі в цьому житті не подобається?

– Мамо, я хочу запитати… Ось ця страва… Знаменита… Гефілте Фіш, це для міня, абсолютно недосяжна чи таки є надія?

– Лара, тобі до Гефілте Фіш, як міні бігом до Привозу.

– Це як?

– Теоретично “так”, а практично “майже”.

– Майже “так” чи майже “ні”?

– У сенсі поїсти, то “так”, а в сенсі зробити самій, то майже “так”.

– Мамо, я, напевно, ніколи не зможу звикнути до вашої віртуозної здатності відмовити і нікого не образити.

– Лара, це мистецтво… Жити в Одесі.

Автор – Марина Гарник, ілюстрація Ірини Бабиченко

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