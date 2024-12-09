Анекдот дня: Гефілте Фіш, або мистецтво жити в Одесі

Усім привіт і з початком нового робочого тижня! І нехай він виявиться вдалішим за попередній, а цей понеділок – зовсім не важким днем. А щоб усе сталося саме так, вам просто необхідно зарядитися позитивом (про гаджети теж забувати не варто), який безсумнівно забезпечить хвилинка гумору по-одеськи:
– Мамо, я таки хочу до вас запитати?
– Ну?
– Як у вас сьогодні настрій?
– Лара! Скажи чесно, це дорого коштує?
– Ойц, мамо я не про те.
– А про що?
– Я про життя.
– І що тобі в цьому житті не подобається?
– Мамо, я хочу запитати… Ось ця страва… Знаменита… Гефілте Фіш, це для міня, абсолютно недосяжна чи таки є надія?
– Лара, тобі до Гефілте Фіш, як міні бігом до Привозу.
– Це як?
– Теоретично “так”, а практично “майже”.
– Майже “так” чи майже “ні”?
– У сенсі поїсти, то “так”, а в сенсі зробити самій, то майже “так”.
– Мамо, я, напевно, ніколи не зможу звикнути до вашої віртуозної здатності відмовити і нікого не образити.
– Лара, це мистецтво… Жити в Одесі.
Автор – Марина Гарник, ілюстрація Ірини Бабиченко
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