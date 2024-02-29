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Анекдот дня: чим хороший день народження 29 лютого

Анекдот дня: чим хороший день народження 29 лютого

Привіт, безжурні одесити та гарного всім дня! Ну а як же йому не бути добрим – адже це останній день зими, а завтра вже весна!

А ще, якщо хтось призабув, сьогодні не аби який день, а особливий: день, який випадає раз на чотири роки. Але ж у когось сьогодні день народження… Хтось, можливо, і не позаздрить цим людям, а ось ми впевнені: і в цьому є свої переваги! Які – дізнаєтеся з наших анекдотів (так-так, якщо день нині «зайвий», то й анекдот нехай буде не один):

Ну хто, хто цей зайвий день у році зробив зимовим??? Невже не можна було зробити його 31 червня чи 32 серпня, наприклад???!!!

29 лютого, мем

***

– Коли в тебе день народження?
– 29 лютого.
– Це тобі пощастило, що був високосний рік, бо міг би взагалі не народитися.

***

Народитися 29 лютого – це еліксир вічної молодості.

День народження 29 лютого, мем

***

Той момент, коли тобі мають подарунки за 4 дні народження!

29 лютого: здивований кіт

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