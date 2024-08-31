Анекдот дня: як Фая має своє здоров’я

На Привозі:

— Цилю, а шо, помідори вже хороші, чи потім дешевші будуть?

— Скажіть, будь ласка, молода людина, я цією маршруткою до Привозу доїду?

— Мадам, навіщо таки вам цей Привоз?! Така гарна погода — їдьте на море!

На Рішельєвській випадково зустрілися дві бабусі.

Одна іншу запитує:

— І шо, Фає, як ви маєте своє здоров’я?

— Ой, Розочко, як воно мене має!

У нас є й інші анекдоти:

Анекдот дня: путін потрапив у пекло.