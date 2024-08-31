Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як Фая має своє здоров’я

Анекдот дня: як Фая має своє здоров’я

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!

На Привозі:
— Цилю, а шо, помідори вже хороші, чи потім дешевші будуть?

— Скажіть, будь ласка, молода людина, я цією маршруткою до Привозу доїду?
— Мадам, навіщо таки вам цей Привоз?! Така гарна погода — їдьте на море!

На Рішельєвській випадково зустрілися дві бабусі.
Одна іншу запитує:
— І шо, Фає, як ви маєте своє здоров’я?
— Ой, Розочко, як воно мене має!

У нас є й інші анекдоти:

Анекдот дня: путін потрапив у пекло.

Артем Тихонов ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk