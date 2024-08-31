Анекдот дня: як Фая має своє здоров’я

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
На Привозі:
— Цилю, а шо, помідори вже хороші, чи потім дешевші будуть?
— Скажіть, будь ласка, молода людина, я цією маршруткою до Привозу доїду?
— Мадам, навіщо таки вам цей Привоз?! Така гарна погода — їдьте на море!
На Рішельєвській випадково зустрілися дві бабусі.
Одна іншу запитує:
— І шо, Фає, як ви маєте своє здоров’я?
— Ой, Розочко, як воно мене має!
У нас є й інші анекдоти:
- Суперечка, як правильно, «на» або «в» вирішена на практиці;
- Старенька молиться в церкві;
- Хто розповість путлеру правду;