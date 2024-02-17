Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: про котів, кавуни та довгі одеські дні

Анекдот дня: про котів, кавуни та довгі одеські дні

Усім доброго суботнього і вихідного ранку! Попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.

— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі такі довгі літні дні?

— Ні, чому?

— Це тому, що тут кожна розмова починається фразою: «Слухай, ти знаєш, що я сьогодні почув?»

***

Якось раз одеський чоловік підходить до продавця на ринку і питає:

— А скільки коштує цей кавун?

— Цей кавун коштує двадцять гривень.

— А ви не могли б продати його за десять?

— Ну, добре, продам за десять.

Одесит задоволений бере кавун, відходить на пару метрів і голосно кричить:

— Шапка! Я його купив за двадцять гривень!

***

Якось раз в Одесі двоє друзів зустрілися на вулиці. Один запитує в іншого:

— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі так багато котів?

— Не знаю, чому?

— Тому що вони теж хочуть бути в курсі всіх новин, що відбуваються у дворах!

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати