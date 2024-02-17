Анекдот дня: про котів, кавуни та довгі одеські дні

Усім доброго суботнього і вихідного ранку! Попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.
— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі такі довгі літні дні?
— Ні, чому?
— Це тому, що тут кожна розмова починається фразою: «Слухай, ти знаєш, що я сьогодні почув?»
***
Якось раз одеський чоловік підходить до продавця на ринку і питає:
— А скільки коштує цей кавун?
— Цей кавун коштує двадцять гривень.
— А ви не могли б продати його за десять?
— Ну, добре, продам за десять.
Одесит задоволений бере кавун, відходить на пару метрів і голосно кричить:
— Шапка! Я його купив за двадцять гривень!
***
Якось раз в Одесі двоє друзів зустрілися на вулиці. Один запитує в іншого:
— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі так багато котів?
— Не знаю, чому?
— Тому що вони теж хочуть бути в курсі всіх новин, що відбуваються у дворах!
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