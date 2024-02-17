Анекдот дня: про котів, кавуни та довгі одеські дні

— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі такі довгі літні дні?

— Ні, чому?

— Це тому, що тут кожна розмова починається фразою: «Слухай, ти знаєш, що я сьогодні почув?»

***

Якось раз одеський чоловік підходить до продавця на ринку і питає:

— А скільки коштує цей кавун?

— Цей кавун коштує двадцять гривень.

— А ви не могли б продати його за десять?

— Ну, добре, продам за десять.

Одесит задоволений бере кавун, відходить на пару метрів і голосно кричить:

— Шапка! Я його купив за двадцять гривень!

***

Якось раз в Одесі двоє друзів зустрілися на вулиці. Один запитує в іншого:

— Слухай, ти знаєш, чому в Одесі так багато котів?

— Не знаю, чому?

— Тому що вони теж хочуть бути в курсі всіх новин, що відбуваються у дворах!

У нас є й інші анекдоти: