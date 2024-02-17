Анекдот дня: про котов, арбузы и длинные одесские дни

Всем доброго субботнего и выходного утра! Впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.
— Слушай, ты знаешь, почему в Одессе такие длинные летние дни?
— Нет, почему?
— Это потому, что здесь каждый разговор начинается фразой: «Слушай, ты знаешь, что я сегодня услышал?»
***
Как-то раз одесский мужчина подходит к продавцу на рынке и спрашивает:
— А сколько стоит этот арбуз?
— Этот арбуз стоит двадцать гривен.
— А вы не могли бы продать его за десять?
— Ну, хорошо, продам за десять.
Одессит довольный берет арбуз, отходит на пару метров и громко кричит:
— Шапка! Я его купил за двадцать гривен!
***
Как-то раз в Одессе два друга встретились на улице. Один спрашивает у другого:
— Слушай, ты знаешь, почему в Одессе так много кошек?
— Не знаю, почему?
— Потому что они тоже хотят быть в курсе всех новостей, происходящих во дворах!
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