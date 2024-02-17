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Анекдот дня: про котов, арбузы и длинные одесские дни

Анекдот дня: про котов, арбузы и длинные одесские дни

Всем доброго субботнего и выходного утра! Впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.

— Слушай, ты знаешь, почему в Одессе такие длинные летние дни?

— Нет, почему?

— Это потому, что здесь каждый разговор начинается фразой: «Слушай, ты знаешь, что я сегодня услышал?»

***

Как-то раз одесский мужчина подходит к продавцу на рынке и спрашивает:

— А сколько стоит этот арбуз?

— Этот арбуз стоит двадцать гривен.

— А вы не могли бы продать его за десять?

— Ну, хорошо, продам за десять.

Одессит довольный берет арбуз, отходит на пару метров и громко кричит:

— Шапка! Я его купил за двадцать гривен!

***

Как-то раз в Одессе два друга встретились на улице. Один спрашивает у другого:

— Слушай, ты знаешь, почему в Одессе так много кошек?

— Не знаю, почему?

— Потому что они тоже хотят быть в курсе всех новостей, происходящих во дворах!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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