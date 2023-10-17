Анекдот дня: як на Привозі рибу на наявність ікри перевіряють

Доброго ранку, одесити! Синоптики на сьогодні дощів не прогнозують, значить нудити по-осінньому ще зарано. Поганий настрій гнатимемо геть разом із традиційним ранковим анекдотом від “Одеського життя”.
В Одесі на Привозі:
– Зважте мені, будь ласка, два оселедці з ікрою…
– Ось здрасті Вам!.. Що я тепер повинна бігти й робити їм УЗД?!
Ще анекдоти:
- Анекдот дня: випадок на Привозі
- Анекдот дня: якщо взяв на Привоз не такий список
- Анекдот дня: Семен Ізраїлевич прийшов на Привоз
- Анекдот дня: що робив одесит у ковбасному ряді на Привозі