Анекдот дня: на кого схожий боржник Фіма?

Доброго ранку, одесити! Бажаємо вам цього погожого і теплого вересневого вівторка бадьорого ранку. А щоб ранок ще зустріти ще й з позитивом, пригощаємо традиційним одеським анекдотом.

– Фіма, як тільки побачу тебе, так одразу згадую Яшу Рабіновича!

– Але ж я на нього зовсім не схожий!

– Це вірно, але він теж повинен мені півтори штуки баксів.

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