Анекдот дня: на кого похож должник Фима?

С добрым утром, одесситы! Желаем вам в этот погожий и теплый сентябрьский вторник бодрого утра. А чтоб утро еще встретить и с позитивом, угощаем традиционным одесским анекдотом.
— Фима, как только увижу тебя, так сразу вспоминаю Яшу Рабиновича!
— Но ведь я на него совсем не похож!
— Это верно, но он тоже должен мне полторы штуки баксов.
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