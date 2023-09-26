Анекдот дня: на кого похож должник Фима?

С добрым утром, одесситы! Желаем вам в этот погожий и теплый сентябрьский вторник бодрого утра. А чтоб утро еще встретить и с позитивом, угощаем традиционным одесским анекдотом.

— Фима, как только увижу тебя, так сразу вспоминаю Яшу Рабиновича!

— Но ведь я на него совсем не похож!

— Это верно, но он тоже должен мне полторы штуки баксов.

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