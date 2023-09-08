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Анекдот дня: навіщо Роза Львівна каже “Шо?”

Анекдот дня: навіщо Роза Львівна каже “Шо?”

Доброго ранку, Одесо!
П’ятниця, можна видихати — марафон завдовжки п’ять робочих днів підходить до фінішу. Але розслаблятися рано — таки ще треба відпрацювати день. А щоб підбадьоритись, пропонуємо вам одеський анекдот для настрою.

Коли Роза Львівна каже “Шо?”, це зовсім не означає, що вона не чула.

Вона просто дає Вам останній шанс змінити сказане.

анекдот

анекдот

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