Анекдот дня: навіщо Роза Львівна каже “Шо?”

Доброго ранку, Одесо!

П’ятниця, можна видихати — марафон завдовжки п’ять робочих днів підходить до фінішу. Але розслаблятися рано — таки ще треба відпрацювати день. А щоб підбадьоритись, пропонуємо вам одеський анекдот для настрою.

Коли Роза Львівна каже “Шо?”, це зовсім не означає, що вона не чула.

Вона просто дає Вам останній шанс змінити сказане.

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