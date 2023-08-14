Анекдот дня: чим молодий спеціаліст відрізняється від досвідченого?

Ранок добрий, Одеса та одесити! Сподіваємося, вихідні ви провели добре і буде що згадати наступного трудового тижня?

Ну а зараз встаємо, ковтаємо сніданок, п’ємо ранкову каву – і вперед, до трудових звершень!.. Адже наша мета – стати досвідченими фахівцями, правда?

Про що ми? Читайте наш традиційний одеський анекдот:

– Семене Мойсейовичу, скажіть, чим відрізняється молодий фахівець від досвідченого?

– Яша, це просто! Молодий фахівець не вміє працювати, а досвідчений – вміє не працювати.

Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди: