900 грн для молоді: як працюватиме закон про підтримку книговидання

900 грн для молоді: як працюватиме закон про підтримку книговидання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11251 про підтримку українських видавців та надання державної допомоги на придбання книг. Уже цього року всі 18-річні українці отримають книжкові сертифікати на суму 908 гривень.

Про це свідчить інформація про закон на сайті Верховної Ради.

За законом допомога на купівлю книжок надається:

протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку;
із припиненням воєнного стану – одному з батьків у разі народження дитини.

Отримати гроші можна буде після подання заяви через застосунок Дія, а використати гроші можна протягом року.

“Таким чином, уже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, отримають сертифікат у “Дії” на суму 908 грн на електронні/паперові/аудіальні/аудиальні/для осіб із порушенням зору книжки”, – прокоментувала авторка закону нардепка Євгенія Кравчук у facebook.

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Також закон передбачає поліпшені умови отримання державних субсидій книгарнями та видавцями. Зокрема, субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

На цю програму в бюджеті виділено 370 млн грн.

Водночас для реалізації закону потрібно ще виконати певні юридичні формальності, а саме – постанову Кабінету Міністрів України, що визначає порядок надання допомоги.

“Так, виділені гроші з рахунків нашої читаючої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як то кажуть, усім буде щастя, і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва за попередніми підрахунками зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 – 2 млн примірників”, – написала парламентарій.

Нагадаємо, у 2022-му році українці отримували “ковідну” тисячу, яку можна було витратити, зокрема, й на придбання книжок.

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