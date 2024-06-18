900 грн для молодежи: как будет работать закон о поддержке книгоиздания

900 грн для молодежи: как будет работать закон о поддержке книгоиздания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11251 о поддержке украинских издателей и предоставлению государственной помощи на приобретение книг. Уже в этом году все 18-летние украинцы получат книжные сертификаты на сумму 908 гривен.

Об этом свидетельствует информация о законе на сайте Верховной Рады.

По закону помощь на покупку книг оказывается:

  • в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;
  • с прекращением военного положения – одному из родителей при рождении ребенка.

Получить деньги можно будет после подачи заявления через приложение Дія, а использовать деньги можно в течении года.

«Таким образом, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в «Дії» на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги», — прокомментировала автор закона нардеп Евгения Кравчук в facebook.

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Также закон предусматривает улучшенные условия получения государственных субсидий книжными магазинами и издателями. В частности, субсидии для возмещения аренды для помещений книжных магазинов.

На эту программу в бюджете выделено 370 млн грн.

В то же время для реализации закона нужно еще выполнить определенные юридические формальности, а именно — постановление Кабинета Министров Украины, определяющее порядок оказания помощи.

«Так, выделенные деньги со счетов нашей читающей молодежи перейдут на поддержку украинских издателей. Как говорится, всем будет счастье и юные украинцы получат книжки на украинском языке по собственному выбору и издательства по предварительным подсчетам смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 — 2 млн экземпляров», — написала парламентарий.

Напомним, в 2022-ом году украинцы получали «ковидную» тысячу, которую можно было потратить в том числе и на приоретение книг.

 

 

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