Пассажиры одесской электрички будут ездить с повышенным комфортом

Об этом сообщили в пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных путешествий:

пандусами;

инклюзивными туалетами;

специальными местами для лиц с инвалидностью;

навигацией шрифтом Брайля;

креплениями для велосипедов;

портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

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В декабре Укрзализныця уже выпустила два модернизированных электропоезда. Это 10-й капитально восстановленный электропоезд в 2024 году и 36-й — с начала полномасштабного вторжения.

Всего в этом году Укрзализныця капитально восстановила 23 пассажирских вагона, из них 5 специально переоборудованы для детских перевозок.