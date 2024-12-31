Пассажиры одесской электрички будут ездить с повышенным комфортом

«Укрзализныця» модернизировала электропоезд, курсирующий на направлении Одесса — Каролино-Бугаз и Одесса — Раздельная.
Об этом сообщили в пресс-служба «Укрзализныци».
Поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных путешествий:
- пандусами;
- инклюзивными туалетами;
- специальными местами для лиц с инвалидностью;
- навигацией шрифтом Брайля;
- креплениями для велосипедов;
- портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.
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В декабре Укрзализныця уже выпустила два модернизированных электропоезда. Это 10-й капитально восстановленный электропоезд в 2024 году и 36-й — с начала полномасштабного вторжения.
Всего в этом году Укрзализныця капитально восстановила 23 пассажирских вагона, из них 5 специально переоборудованы для детских перевозок.