Новости Одессы и Одесской области

Пассажиры одесской электрички будут ездить с повышенным комфортом

Пассажиры одесской электрички будут ездить с повышенным комфортом

«Укрзализныця» модернизировала электропоезд, курсирующий на направлении Одесса — Каролино-Бугаз и Одесса — Раздельная.

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Об этом сообщили в пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных путешествий:

  • пандусами;
  • инклюзивными туалетами;
  • специальными местами для лиц с инвалидностью;
  • навигацией шрифтом Брайля;
  • креплениями для велосипедов;
  • портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

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В декабре Укрзализныця уже выпустила два модернизированных электропоезда. Это 10-й капитально восстановленный электропоезд в 2024 году и 36-й — с начала полномасштабного вторжения.

Всего в этом году Укрзализныця капитально восстановила 23 пассажирских вагона, из них 5 специально переоборудованы для детских перевозок.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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