7 липня православна церква відзначає день Всіх святих землі Української: значення свята

Відповідно до нового і старого стилю 7 липня в цьому році відзначається день Всіх святих землі Української та день пам’яті благовірного князя Аскольда, першомученика Київського.

Свято Всіх святих землі Української

Свято Всіх святих землі Української, яке не має жорсткої дати, випадає на другу неділю після П’ятидесятниці (Трійці) і відзначається однаково у новому і старому календарях.

День Всіх святих землі Української присвячений святим, офіційно визнаним церквою, а також тим, хто віддавав своє життя служінню церкві та народу України. В християнській традиції першочерговою категорією святих були мученики, але згодом до них додали і інших служителів віри. Також цього дня згадують усіх новомучеників і сповідників, які постраждали від гонінь безбожників в ХХ столітті.

Серед українських святих особливе місце займають апостол Андрій Первозванний, кримські святителі і мученики, святий рівноапостольний князь Володимир, свята рівноапостольна княгиня Ольга, благовірний князь Аскольд, благовірний князь Костянтин Острозький та інші, які сприяли поширенню християнства на наших землях. Також церква шанує пам’ять київських святителів: першого митрополита Київського Михаїла, Іларіона, священномученика Макарія, Петра, Олексія, а також святкова громада Києво-Печерського подвижника Антонія та Феодосія, всіх чудотворців печерських, Іова Почаївського, святого волинського та багатьох інших.

День пам’яті благовірного князя Аскольда

День пам’яті благовірного князя Аскольда також не має конкретної дати і святкується одночасно з Днем Всіх святих землі Української.

Аскольд – це напівлегендарний київський князь варязького походження, який правив з 830 по 882 рік. Він є засновником Київського князівства на Наддніпрянщині та згадується у “Повісті минулих літ”. Згідно одній з версій, Аскольд керував спільно з Діром. У 860 році Аскольд провів похід на Царгород, а в 867 році він і його дружинники прийняли хрещення, прийнявши ім’я Миколай.

У літописі зазначено, що князь Олег вбив Аскольда під Києвом, в районі Угорського урочища, де нині розташована Печерська Лавра, де також знаходиться могила Аскольда. В Православній церкві України Аскольд шанується як мученик.

Народне свято Фоми Чорничника

У народному календарі 7 липня святкують також іменини Фоми, який отримав прізвисько “Чорничник” через традицію збирати чорниці на зиму.

Заборони 7 липня

Рекомендації на 7 липня такі: уникати лайки, злості, наклепу, жадібності та недовіри. Також не рекомендується давати в борг, оскільки це може призвести до великих труднощів, і уникати прання, що, за віруванням, може принести злидні.

Що потрібно робити 7 липня

Дозволено 7 липня звертатися до святих землі Української з молитвами про мир у країні, захист від ворогів і зла, допомогу у скрутних часах, благополуччя і єдність.

У народі символом цього дня є дуб, відомий за віруванням як символ сили і міцності на протязі року.

Іменини 7 липня

Святкують іменини 7 липня за новим стилем: Герман, Євдокія, Єфросинія, Сергій і Фома; а за старим стилем – Антон, Іван і Яков.